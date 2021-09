Nach der guten Leistung bei den Bezirksmeisterschaften vor einer Woche in Düsseldorf galt es nun für Leon Wüste diese möglichst zu wiederholen, damit das Ticket zu den Deutschen Einzelmeisterschaften gelöst wird.

Die Gewichtsklasse -81 kg war mit 15 Kämpfern aus ganz NRW besetzt. Zwei Freilose erleichterten den Einstieg in den wichtigen Wettkampftag. Den ersten Kampf begann Leon ein wenig verhalten und so lag schnell mit Waza-Ari zurück. Dies verstand er dann als Weckruf und konnte kurz darauf selbst Ippon werfen. Der Kampf war schon nach 37 Sekunden beendet. Im zweiten Kampf das gleich Spiel. Leon war kurz unaufmerksam und lag wieder früh mit Waza-Ari zurück. Aber auch diesmal kam die Reaktion schnell und mit einem sehenswerten De-Ashi-Barai gewann er auch diesen Kampf vorzeitig und stand bereits im Finale. Damit war auch direkt die Fahrkarte zu den Deutschen Meisterschaften in Leipzig in 2 Wochen gebucht.

Im Finale traf Leon auf einen gesetzten Kämpfer aus dem Bezirk Köln und damit dem vermeintlichen Top-Favoriten. Diesmal war Leon von Beginn an hellwach und ging schnell in Führung. Er attackierte weiter und konnte nach exakt 1 Minute Kampfzeit seinen Gegner zusätzlich Ippon werfen.

Eine gute Leistung wurde damit mit der Goldmedaille belohnt.

Foto: v.l. Trainer Marco Dudziak & Leon Wüste

Foto: © PSV Essen