Doppelte Freude für den VKJ. Gleich zwei Kinderhäuser des Vereins für Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten Ruhrgebiet e.V. haben bei der Spendenaktion "Herz zeigen" im dm-Markt an der Gemarkenstraße 43 in Holsterhausen gewonnen.

So kann sich das VKJ-Familienzentrum Kinderhaus Windvogel in Stoppenberg über 600 Euro und das VKJ-Familienzentrum Kinderhaus Zauberstern im Südostviertel über 400 Euro freuen. Minh und Noah aus dem Windvogel haben zusammen mit den anderen KiTa-Kindern eine Dankeschön-Karte für das Team des Holsterhausener dm-Marktes gebastelt. Darauf zu sehen ist auch ein Foto von dem neuen Sofa, das von dem Spendengeld angeschafft werden konnte. Hier können sich die Mädchen und Jungen während der Lesestunden im Kinderhaus gemütlich hineinkuscheln. "Wir richten gerade unsere hauseigene Bücherei ein und da kam das Spendengeld wie gerufen", freut sich Ina Konings, Sprach-KiTa-Fachkraft im Windvogel. "Damit möchten wir den Kindern Literatur näherbringen und sie darüber hinaus auch ein wenig mit dem Funktionieren einer Bücherei vertraut machen." So gibt es einen großen Schrank mit 16 Fächern, in die die mit einem Farbcode gekennzeichneten Bücher und Spiele von den KiTa-Kindern selbst eingeordnet werden können. "Auf diese Weise bekommen die Mädchen und Jungen ein Gefühl für die verschiedenen Themenbereiche und Genres, etwa Bilderbücher, Wimmelbücher, bi- oder multilinguale Bücher, Sachbücher und solche zu naturwissenschaftlichen Experimenten und über Natur- und Tierthemen."

Im Zauberstern wird liebend gern gebastelt. "Wir brauchen noch neue Stifte und Kleber", sagt Thiago, der zusammen mit Maria, Yusuf und der stellvertretenden Kinderhaus-Leiterin Melanie Wagner zur Spendenübergabe gekommen ist. "Die 400 Euro aus der dm-Spendenaktion sind bei uns gut angelegt", sagt die Erzieherin. "Davon können wir neue Stifte, Fingerfarben, bunte Tonpapiere und das eine oder andere besondere Bastelmaterial anschaffen. Die Mitbringsel der Zauberstern-Kinder für das dm-Team von der Gemarkenstraße zeugen vom Basteltalent der Mädchen und Jungen von der Kaisershofstraße: lustige Hasen und Küken aus Holz-Kochlöffeln. "Die sind aber schön und auch noch selbst gebastelt", freut sich dm-Marktleiterin Stefanie Wedig. "Die kommen direkt in unseren Mitarbeiter-Aufenthaltsraum."