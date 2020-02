Hat schon jemand etwas von dem Big Mac Index gehört?

Der wurde 1986 von Economist entwickelt um die Kaufkraft in einzelnen Ländern zu ermitteln.

Dafür brauchte man ein Produkt, dass auch in allen Ländern verfügbar ist. Die Wahl viel auf den Big Mac. Dazu wurde die Landeswährung in US Dollar umgerechnet und mit dem Preis eines Big Mac in dem Land abgeglichen.

Diese Preise wurden dann ermittelt. Ein Big Mac kostet in :

Schweiz 6,62 Dollar

Schweden 5,84 Dollar

USA 5,58 Dollar

Euro Zone 4,64 Dollar

Australien 4,35 Dollar

Großbritannien 4,07 Dollar

Vereinigte Arabische Emirate 3,81 Dollar

Japan 3,60 Dollar

China 3,05 Dollar

Mexico 2,54 Dollar

Südafrika 2,24 Dollar

Russland 1,65 Dollar

Die Zahlen stammen aus der Statista 2019

Nun hat auch der DGB diese Liste als Grundlage für die Frage: "wie lange muss ich als Facharbeiter mit Tarifvertrag in Deutschland arbeiten um einen Big Mac zu kaufen arbeiten".

Die Antwort 10 Minuten mit Tarifbindung und 12,5 Minuten ohne Tarifvertrag.

Wer hätte das gedacht, der Big Mac als Indikator für alle Lebenslagen.