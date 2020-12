An die 50 Senioren können sich über ein Extrapaket zu Weihnachten freuen. Denn Dank der Wunschbaumaktion der Firma Sutter bekamen nun die 26 Bewohner des Josef-Boestfleisch-Hauses in Bergerhausen ein festlich verpacktes Geschenk überreicht. Die zweite Hälfte der Gabe wird in den kommenden Tagen an Damen und Herren verteilt, die von den haushaltsnahen Dienstleistungen der Awo betreut werden.

Nicole Rafalski, Marketingleiterin von Sutter, kam zur Verteilung vorbei: „Wir haben im Foyer unseres Unternehmens am Berthold-Beitz-Boulevard einen Weihnachtsbaum platziert, Pakte im Wert von 15 bis 20 Euro gelegt werden konnten. Eingepackt hatten sie zum großen Teil Lebensmittel oder Drogerieartikel“, berichtet sie. „Nachdem wir im vergangenen Jahr eine ähnliche Aktion für Kinder gestartet hatten, waren diesmal die Senioren dran. Sie leiden sehr unter den Einschränkungen in Corona-Zeiten.“

Gerade deshalb war die Freude bei Awo-Geschäftsführer Oliver Kern besonders groß: „Seniorinnen und Senioren sind häufig von ihren Angehörigen nur schwer oder mit einem gewissen Risiko zu erreichen. Manche bekommen gar nichts zum Auspacken über die Feiertage. Da ist es sehr schön, dass dank Sutter nun ein wenig Abhilfe geschaffen wird.“