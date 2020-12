Was war das denn am 1. Advent? Das Frohnhauser Filetstück, der Gervinusplatz, an dem täglich über 1000 Menschen vorbeikommen, auch Ein- und Ausstieg für Bus und Straßenbahn-Haltestelle, war abends in Dunkelheit versunken. Verärgert wandte sich Winfried Kopka an den Stadtspiegel.

„Der Einstand zur Adventszeit in Frohnhausen ging allerdings 2020 völlig daneben. Der Gervinusplatz war zum 1. Advent ein schwarzes Loch, ohne jede Beleuchtung, schlimm, noch nie dagewesen!



Es war immer an den Bäumen eine Weihnachts- oder Adventsbeleuchtung vorhanden. Gerade in der Corona Zeit brauchen die Menschen Licht, welches Wärme ausstrahlt! Ich bitte, als direkter Anwohner, den Missstand schnellstens zu beheben, damit der Gervinusplatz in der Adventszeit wieder eine anheimelnde Atmosphäre vermittelt, um das kalte Dunkel zu erhellen.“

Der Stadtspiegel wurde hellhörig. War es wieder Vandalismus wie im Dezember 2016? Da passierte was Unvorstellbares an den Bäumen. Obwohl die Fläche immer „beäugt“ wird von vorbeifahrenden Straßenbahnen, Bussen und Fußgängern, hatten Schmutzfinger, wohl mit wenig Hirn aber mit großer Zerstörungswut, ihre Finger im Spiel. Martina Löbbert, damalige Werberingvorsitzende, bestätigte ärgerlich: „Am letzten Baum zur Frohnhauser Straße wurde das Kabel durchgeschnitten. Es ist mir unbegreiflich, dass jemand Vergnügen daran hat, die Beleuchtung zu zerstören“. Durch einen sachkundigen Schützen vom BSV-Frohnhausen 1841 e.V. wurde der Baum schnell für die Adventzeit zum Strahlen gebracht.

2020 wieder Vandalismus oder wurde der Advent vergessen? Wir erkundigten uns bei der Interessengemeinschaft Frohnhausen, Björn Föhse, Vorsitzender. „Wir wollten die Beleuchtung vorletzte Woche in Betrieb nehmen. Leider ist dort ein Defekt vorhanden. Der Elektriker konnte erst Ende der letzten Woche vorbeischauen und hat einen größeren Schaden festgestellt. Wir arbeiten an einer Lösung, können aber leider keinen Termin nennen, wann die Beleuchtung eingeschaltet werden kann.“