Wir schreiben das Jahr 2000 Millennium Dort lies ich die Zeitung der Xantener.

Wir suchen Künstler

So fing alles an

Jürgen Vogt mein später Mentor sagte ich solle große Bilder erschaffen

Da hatte ich schon meine drei guten Stickbilder gerahmt

Aber er wollte was neues

So endstanden viele Stühlebilder muss mal in meinem Archiv schauen ob ich noch welche finde

Meine gestickten Bilder