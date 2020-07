Am Mittwoch, 22. Juli startet die 3. Frohnhauser Stadtteilrallye. Los geht auf dem Frohnhauser Platz. Start ab 15 Uhr immer zur vollen und halben Stunde, letzter Start ist um 18 Uhr. Dauer der Rallye circa 1,5 Stunden.

Mit einem internetfähigen Smartphone tasten sich wieder Familien und Frohnhauser Kids via QR-Code-Rätsel durch ihr Quartier. Welche Hotspots diesmal Teil der digitalen Rallye sein werden, wird natürlich nicht verraten. Da hilft nur Akkuladen und dabei sein. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, man kann einfach vorbeigehen. Insgesamt können 50 Personen in 7-er-Gruppen an der Rallye teilnehmen. Die Route ist barrierefrei.

Die Rallye wurde erstellt durch die Frohnhauser Bürgerin Sarah Filzen und fand in den vergangenen Jahren im Rahmen der Frohnhauser Sommerkult(o)ur der Bürgerinitiative Bärendelle statt. Bei der Rallye 2020 wird Sarah Filzen unterstützt durch den Arbeitskreis Miteinander in Frohnhausen 2020 bestehend aus: Mehrgenerationenhaus Essen, Markus Haus Essen, Interessengemeinschaft Frohnhausen, Theater der leere raum, Bürgerinitiative Bärendelle, Stadtteilprojekt Frohnhausen. Finanziell unterstützt wird die Rallye durch die Bezirksvertretung III.

Kontakt für Rückfragen: Kerstin Palluch, Stadtteilarbeit Frohnhausen: k.palluch@jugendamt.essen.de