Die Evangelische Kirchengemeinde Frohnhausen hat - aufgrund der Corona-Pandemie - bis auf weiteres alle Veranstaltungen ausgesetzt, bietet aber Alternativen an.

Auch die Gottesdienste an den Sonn- und Feiertagen werden in der Markus- und Apostelkirche bis mindestens zum 19. April ausgesetzt. Alternativ können interessierte Gottesdienstbesucher eine Online-Kurzpredigt an jedem Wochenende unter www.kirche-essen.de oder im YouTube Kanal unter „Evangelisch in Essen“ miterleben.

Die evangelische und die katholische Kirchengemeinde laden jeden Abend ein zu der Aktion "Licht der Hoffnung". Täglich um 19 Uhr läuten die Glocken unserer Kirchen. Jeder ist eingeladen, zu dieser Zeit in seinem Zuhause eine Kerze zu entzünden und diese ins Fenster zu stellen, als Zeichen der Verbundenheit und Solidarität. Zum Klang der Vater-Unser-Glocke können die Menschen dann in ökumenischer Gemeinschaft für ihre Lieben, unsere Stadt, unser Land und die Welt beten.

Direkte Hilfsangebote

Wenn Menschen der Corona-Risikogruppe selbst Hilfen brauchen, z.B. für Besorgungen, dann können Sie von Dienstag-Samstag den Küster Martin Stiffel unter der Handynummer 0160-3068307 erreichen. Er notiert die Wünsche und leitet diese an Michael Druen, vom Projekt Ehrenamtsmanagement des Kirchenkreises weiter.

Das Projekt Ehrenamtsmanagement der Ev. Kirche ist werktags direkt unter Telefon 0201 2205 244 oder mobil 0176 5888 4702 erreichbar.

Digitales Jugendhaus

Solange das Apostel-Jugendhaus aufgrund des Coronavirus geschlossen bleiben muss, gibt es jetzt: „Euer Digitales Jugendhaus“, von montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Bei Interesse schreibt man eine Mail an: apo-haus@web.de.

In seelsorglichen Angelegenheiten steht das Pfarrkollegium mit Pfarrerin Gutjahr-Maurer, Pfarrerin Winkel und Pfarrer Sonnenberg telefonisch für ein Gespräch zur Verfügung.