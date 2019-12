Häufig schaut Bianka Messina, St. Antonius Ehenamtliche, zur Tür. Wieviel Sternsinger kommen heute? Wollen Geld sammeln für den Libanon. Reporter Willi Weitzel drehte dort den Film „Frieden“. Vorher verrät sie mir erfreut: „Von Klaus Peter, Bäckerei-Inhaber, bekamen wir 676,- Euro. Eine Frohnhauserin spendete 100,- Euro, die den Artikel im Anzeiger las.



Messina wandte sich vor Wochen an das Familienunternehmen. Die Sternsinger-Gewänder waren in die Jahre gekommen. „Wir wollen neue Gewänder selbst nähen. Aber dafür fehlt uns das Geld.“ Bäckerei Peter, Berliner Straße, verkaufte einen Monat „Schoko-Sterne“. Gesamteinnahmen wurden St. Antonius gespendet. Jacqueline Schwill näht inzwischen prachtvolle Gewänder…Fall was übrigbleibt, wollen wir noch Kleidersäcke kaufen.“



Wünsche von Pastor Blasius

Tja, eine Milliarde Euro „erbettelten“ Sternsinger seit 1959. Doch kein Stillstand. Es muss weitergehen. Strahlen bei Pastor Ludger Blasius beim Anblick der vielen Sternsinger-Anwärter. „Was ich mir wünsche, wovon ich träume? Dass es immer Menschen gibt, die frohe Botschaften weitersagen - die Menschen besuchen, um den Segen zu überbringen. Schön, dass ihr da seid.“

Zum Film – der startet mit der 16-jährigen Libanesin Noura. Ihr Aufruf: Mehr Liebe und Respekt füreinander. Egal welche Religion wir haben oder woher wir kommen, wir alle sind Menschen unter demselben Himmel. Wenn wir das erkennen, können wir in Frieden leben.“

Willi trifft auch Rabella. Die Christin geht nachmittags in eine Betreuung, die von den Sternsingern mit Geld unterstützt wird. Hier sitzen Libanesen, Syrer neben Irakern – Christen neben Muslimen. Sie lernen sich gegenseitig kennen, werden Freunde. Willi reist auch zu einem Flüchtlingslager, in dem Tausende syrische Familien leben. Nicht weit entfernt ist die Grenze zu Syrien, wo seit Jahren Krieg herrscht. Die Flüchtlinge wohnen in selbst genagelten Hütten. Sie versuchen sich mit Planen gegen die Winterkälte zu schützen. Die Schule im Lager bekommt ebenfalls Geld von den Sternsingern. Auch hier steht das Thema „Frieden“ auf dem Stundenplan. Man braucht Geduld, damit das Miteinander friedlich bleibt. Libanon hat viele Flüchtlinge. Einer sagt:

„Libanon ist unser Zuhause. Syrien ist unser Heimatland.“

Credo: Behandle alle Menschen wie du selbst behandelt werden möchtest. Dann würde es auf der Welt immer Frieden geben.“

Begeisterung nach dem Film. „Völlig anders als die anderen. Es geht um den Frieden und das Zusammenleben verschiedener Religionen. Liebe und Lächeln, das ist der Schlüssel für ein respektvolles Leben.“

Lange helfen ihre Tochter Fabiana 17, Söhne Fabrizio 14, Massimo 12, bei den Sternsingern mit – als Kamel - Begleitperson. „Es war sehr schön, dass die Kinder in dem Video beigebracht bekommen, sich zu akzeptieren, respektieren, unabhängig von Religion, Hautfarbe. Besser als es Erwachsene gemacht haben.“

Am 4./5. Januar schwirren wieder St. Antonius-Sternsinger – Vier- bis Elf-Jährige – aus. Vorher genaue Einteilung von Bianka Messina. Gruppen werden zusammengestellt. „Rollen“-Vergabe. Die Kleinen ziehen u. a. in die KiTa St. Augustinus, ins Seniorenzentrum an der Wickenburg. Besuchen wieder über 50 Leute, die sich in Listen eintrugen, die in der Kirche auslagen. Bitte, knallen Sie keine Tür vor den Kindern zu!