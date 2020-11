Es gibt Pädagogen, die sind beliebt - bleiben ewig unvergessen! Wie Lehrerin Chris Wortmann, seit Jahrzehnten mit Herz und Seele Biologielehrerin – Projektleiterin an der Gesamtschule Bockmühle Essen. Freiwillig nach Schulschluss werkeln Schüler/-innen im Bockmühle Schulgarten GaFlo; dabei sind Chris und Axel Wortmann. Viele Preise schaffte das paradiesische Gelände mit Wahnsinns-Werken. Just wieder… Als durch Zufall Chris Wortmann vor Monaten auf der Internetseite den Aufruf von BurdaHome las.



Hinter Burda Medienunternehmen stehen viele starke Partner. beebetter ist eine Plattform für Information und Engagement für alle. Weit über 200 Bewerbungen trudelten bei Burda ein. Fünf gewannen. Die Bockmühleschule - Schülerfirma GaFlo - ist dabei! Jeder Gewinner erhielt 1000 Euro, zweckgebunden, sowie ein Buch über Wildblumenprojekte.

Der Anfang begann mit einem naturnahen Schulgarten

Der Stadtspiegel berichtete mehrfach, wie Chris und Axel Wortmann, Bockmühleschule, sich für Artenvielfalt stark machen. Ja, vor 30 Jahren bereits legte Chris Wortmann mit Schülern-/innen einen naturnahen Schulgarten an. „Wir bauten eine Insektenwand, legen einen Teich, einen Steingarten an. Dann nahmen wir an einem Umweltwettbewerb teil, gewannen mit dem 1. Platz 1500 DM. Davon konnten wir viele Pflanzen und einige Gartengeräte und Werkzeuge anschaffen. In einer Projektwoche entstanden Sitzgruppen, Blockhütte, ein grünes Klassenzimmer. Bei einem weiteren Umweltwettbewerb erhielten wir 500 Euro, damit finanzierten wir einen Geräteschuppen.“

Das Schaffen ist endlos - "Willi" als Baumgeist

„Wir bauten Nisthilfen, die wir möglichst günstig verkaufen, damit Wildbienen an vielen Orten Unterkunft finden. Von den Einnahmen werden neue Materialien und Nisthilfen gekauft. Auf diese Weise konnten wir Material für eine große Insektenwand besorgen, die wir für und teilweise zusammen mit den Kindergartenkindern aus dem benachbarten Kindergarten gebaut und dort aufgestellt haben.

Wir bauen Wildbienenwohnungen, die auch Kinder animieren, sie im Garten oder auf dem Balkon aufzustellen, wie zum Beispiel „Willi“ als Baumgeist und „Robbi“ mit Bohrgängen für Wildbienen. Unseren Schulgarten gestalten wir seit vielen Jahren naturnah und das mit einfachen Mitteln. Die Mitglieder, Vorläufer der „AG Natur und Garten“ haben leere Flaschen gesammelt und eingelöst. Taschengelder gespendet, selbstgebastelte Gegenstände an Aktionstagen verkauft, um beispielsweise die Anlage eines Feuchtbiotops. Mit Steinen, Schnittholzhaufen, Hecken, Kräutern, Hügeln, Mulden Gewässern und anderen Gartenelementen bieten wir Lebensraum für viele Pflanzenarten und Tiere, insbesondere für Wildbienen. Unsere Wege im Schulgarten bestehen aus ausgedienten Gehwegplatten, die wir vom benachbarten Kindergarten bekommen hatten. Dafür wurden diese Platten erst zerteilt, dann bruchsteinartig aneinandergelegt, so dass sich in den Zwischenräumen wieder Pflanzen und auch Sandbienen ansiedeln können. Für Wegbegrenzungen wurden Baumstümpfe eingesetzt als Kleinbiotope für viele Pflanzen und Tiere wie den Bockkäfer, in dessen verlassenen Bohrgänge Wildbienen nisten können.

Das Schulgartengelände ist ca. 750 Quadratmeter groß

Davon sind ca. 2/3 bienenfreundlich bepflanzt, wenn man die bienenfreundlichen Bäume mit einbezieht. Damit unterstützen wir Wildbienen, auch Honigbienen profitieren vom vielfältigen Pflanzenangebot.



Pläne und Ziele mit dem Preisgeld: „Wir wollen im Bastel- und Werkbereich des Schulgartens eine Überdachung bauen, damit man dort auch bei regnerischem Wetter an den Werkbänken arbeiten kann. Außerdem muss im Garten laufend etwas repariert und gepflegt werden. Mit dem Preisgeld gestalten wir den Zaun zum benachbarten Kindergarten mit Wildbienenwohnungen und wildbienenfreundlicher Bepflanzung.“ Glückwunsch!