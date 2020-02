Ausgerechnet mit dem ersten leichten Schneefall öffnete der wärmeliebende Weinbergpfirsich als erster Obstbaum seine Knospen. Ich hoffe nicht, dass die zartrosanen Blüten durch die mäßige Kälte Schaden genommen haben. Ansonsten ist der Weinbergpfirsich recht unkompliziert. An der warmen Südseite platziert trägt er bei mir regelmäßig im August/September schöne Früchte und bringt einen Hauch des Südens in den Garten. Da aber nur die einjährigen Triebe Früchte tragen, muss er regelmäßig zurückgeschnitten werden. Dafür ist es selbst jetzt noch nicht zu spät. Man unterscheidet wahre und falsche Fruchttriebe. Nur die "Knospendrillinge" mit einer Blatt- und zwei Blütenknospen tragen am Ende Früchte. Der Weinbergpfirsich ist sebstfruchtend und lässt sich aus dem Kern heranziehen, da er nicht veredelt werden muss. Bleibt nach diesem Frühstart die Hoffnung auf saftige Früchte im Spätsommer.