Am Pröbstingsee bei Borken konnte ich - leider nur aus größerer Entfernung- ein Gänsesägerpaar als Wintergäste beobachten. Dieser Vogel brütet in größeren Beständen rund um die nördliche Nordhalbkugel und auch an einigen Binnengewässern Norddeutschlands. Ein zweites Verbreitungsgebiet liegt in den Alpen. Da die Weibchen ortstreue Brüter sind, bekommen die ´Alpensäger´ häufig im Winter eine Genauffrischung von ziehenden Gänsesägern aus dem Norden und einige Männchen "vergessen" zurück zu ziehen.

Die Vögel besitzen einen scharfen Hakenschnabel mit Hornzähnen, um die Beute (meist fingerlange Weißfische) festzuhalten. Bemerkenswert ist, dass die Gänsesäger Höhlenbrüter sind. Sie benötigen für die Aufzucht ihrer Jungen Baum-oder Felshöhlen, manchmal nisten sie in Erdwällen. Selbst auf Dachböden und in Kirchtürmen wurden diese Wasservögel schon nistend gesichtet.

Nicht nur weil die Gänsesäger auf der Vorwarnliste der Roten Liste geführt werden, war die Begegnung am Pröbstingsee für mich etwas Besonderes.