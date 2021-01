Es verspätet sich alles mit dem Schneefall. Im Moment sieht das Wetterradar wie folgt aus: gegen 20 Uhr beginnt es hier leicht zu regnen bei einer Temperatur von +3C. Danach geht so langsam die Temperatur zurück auf +1C, wobei sich vermehrt Schneeflocken im Regen mischen werden und es in der 2. Nachthälfte durchgehend schneien wird mit Glättegefahr auf den Straßen. Der Schneefall setzt sich wahrscheinlich morgen Vormittag fort und geht in Schneeregen über wobei die Temperatur langsam wieder leicht steigt. Kommt es nicht so liebe Herren und Damen dann liegt es einfach an meiner Nichtkenntnis einer zuweilen verwirrenden Tiefdrucktätigkeit dieses Tiefs mit überraschenden Effekten und Samstag gibbet Erbsensuppe mit Bockwurst. Mahlzeit zusammen