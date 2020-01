Am Samstag, 1. Februar, findet ein Informationstag am Heinz-Nixdorf-Berufskolleg statt. In der Dahnstraße 50 kann man sich in der Zeit von 9 bis 13 Uhr inforieren.

Individuelle Beratungen zu den Abschlüssen Abitur, Fachhochschulreife, Fachoberschulreife, Hauptschulabschluss und staatlich geprüfte/m Techniker/-in werden angeboten. Die Anmeldung ist an diesem Tag möglich.

In den Bereichen Elektrotechnik, Automatisierungstechnik und Informatik können aktuelle Inhalte wie zum Beispiel Cybersecurity, Datenbankentwicklung, Programmieren, Gebäudeautomatisierung und Industrie 4.0 live erlebt werden.

Weitere Informationen erhält man unter www.hnbk.de.