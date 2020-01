Für einige Monate war das Amt des Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Frohnhausen - Mein Frohnhausen verwaist. Nun gibt's mit Björn Föhse, bislang Kassierer des Vereins, einen neuen Mann an der Spitze, der die Geschicke des Vereins gemeinsam mit seinem Vorstands-Team leiten möchte.

Zur außerordentlichen Mitgliederversammlung hatte die IG Frohnhausen ins Kolpinghaus eingeladen. Zentrales Thema auf der Tagesordnung: die Wahl eines neuen Vorsitzenden.

Bezirksbürgermeister Klaus Persch übernahm die Rolle des Versammlungsleiters und schnell war mit Björn Föhse, als Gas- und Wasserinstallateur und seinem elterlichen Betrieb eng mit dem Stadtteil verbunden, ein passender Kandidat gefunden, der einstimmig gewählt wurde. Sein bisheriges Amt des Kassierers übernimmt nun Stefan Heindl, bislang Beisitzer. Ebenfalls neu im Team ist Olaf Jasser, der nun als Beisitzer fungiert.

Kommissarisch hatten Björn Föhse und seine Ehefrau Nadine Föhse, weiterhin Schriftführerin des Vereins, den Verein geleitet und konnten bereits verkünden: "Das nächste Maifest auf der Gervinusstraße ist bereits in der Planung und wird am 10. Mai, also am Muttertag, von 11 bis 18 Uhr stattfinden. Grußworte haben bereits Oberbürgermeister Thomas Kufen und Bezirksbürgermeister Klaus Persch zugesagt, Genehmigungen sind eingeleitet worden. Interessenten für Stände sind willkommen, ebenfalls werden noch Tombola-Spenden benötigt."

Und auch die weitere Planung von Aktionen wurde bereits besprochen. Ellen Schröder: "Shoppen & Schönes, was gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus durchgeführt wurde, ist gut angekommen und wir freuen uns auf das nächste Event."

"Da könnte man überlegen, ob nicht der Black Friday genutzt werden könnte, um Shoppen & Schönes mit Kultur im Laden zu kombinieren", schmiedet Frank Walterschen Pläne.

Und auch in diesem Jahr wird sich die IG Frohnhausen am Nikolausmarkt beteiligen, der unter der Regie des Bürgervereins gestemmt wird. "Der Andrang der Kinder war beim letzten Mal beachtlich", freut sich Björn Föhse.

Positiv wird von den Mitgliedern der Interessengemeinschaft auch die geplante Fahrradstraße in Frohnhausen bewertet. "Wenn dadurch tatsächlich nur acht Parkplätze entfallen, ist das zu verkraften", so der neue Vorsitzende des Vereins.

Der Verein

Die Interessengemeinschaft Frohnhausen - Mein Frohnhausen e. V. zählt aktuell 49 Mitglieder.

Kontakt per E-Mail: info@meinfrohnhausen.de

Zum Vorstand der Interessengemeinschaft Frohnhausen - Mein Frohnhausen e. V. zählen: 1. Vorsitzende: Björn Föhse; Kassierer: Stefan Heindl; Schriftführerin: Nadine Föhse; Beisitzer: Ellen Schröder, Frank Walterschen, Martin Jablonka, Olaf Jasser; Kassenprüfer: Jutta Pentoch, Klaus Persch, Udo Karnath

Frohnhauser Maifest

Wer Lust hat, sich mit einem Stand am Frohnhauser Maifest der IG Frohnhausen am 10. Mai zu beteiligen, erhält einen Anmeldebogen bei Björn Föhse und muss diesen dann bis zum 31. März dem Vorstand der IG Frohnhausen zukommen lassen.

Kontaktdaten: E-Mail: b.foehse@meinfrohnhausen.de, Fax: 0201 / 80668339, Post: IG Frohnhausen - Mein Frohnhausen e. V., Loerbroksstraße 3, 45144 Essen.

Eindrücke von vorangegangenen Maifesten finden Sie in unserer Nachrichten-Community: www.lokalkompass.de/1113921