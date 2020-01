Der Altendorfer Bürgertreff hat sich mittlerweile zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender des Stadtteils entwickelt. So bildet er auch zu Beginn des neuen Jahres 2020 das Auftaktfest für viele Ereignisse und Aktivitäten, die in den kommenden 12 Monaten auf die Altendorfer Bevölkerung warten.

Der Bürgerschützenverein 1760, der erneut die Gastgeberrolle übernommen hat, heißt am Sonntag, 12. Januar alle Mitbürger des Stadtteils und die Vertreter der örtlichen Vereine und Gemeinschaften zu diesem Neujahrsempfang willkommen. In der Zeit von 11 bis 15 Uhr möchte man in der Aula der Gesamtschule Bockmühle einige informative und unterhaltsame Stunden verbringen und gemeinsam auf einen erfolgreichen Verlauf der geplanten Vorhaben anstoßen.

Die morgendliche Zusammenkunft soll in erster Linie den Vorständen der Vereine Gelegen­heit geben, ihre jeweiligen Jahresveranstaltungen der Öffentlichkeit anzukündigen. Darüber hinaus können in persönlichen Kontakten Termine abgestimmt und Anregungen untereinan­der ausgetauscht werden.

Für das musikalische Rahmenprogramm - für den unterhaltsamen Anspruch des Publikums - ist ebenfalls gesorgt. Und damit die nachbarschaftlichen Gespräche nicht allzu trocken verlaufen, haben die Schützen Bier-, Wein- und Sekttheken eingerichtet. Zur Mittagsstunde wird eine kräftige Portion Grünkohl mit Mettwurst aufgetischt, so kann der Frühschoppen übergangslos in den Nachmittag ausgedehnt werden.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist kostenlos.