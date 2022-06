Damit hat Friseurmeisterin Ilka Justen von 'Ilkas Hair-Concept' in Essen-Überruhr nicht gerechnet. "Auf einmal saß es vor der Eingangstür hüpfte in unseren Friseursalon und drehte mehrere Runden. Dann landete es auf der Rückenlehne eines Friseurstuhls um von dort aus neu zu starten um die hinteren Räume zu inspizieren. Ein Rotkehlchen legte den laufenden Betrieb für kurze Zeit lahm. An Frisieren war unter diesen Umständen nicht mehr zu denken. Die Kunden zeigten sich verständnisvoll. Mit einem Handtuch befreiten wir das Rotkehlchen aus seiner unfreiwilligen Lage und trugen es zurück zum Ausgang, wo wir es behutsam in die Freiheit entließen.