Am letzten Tag des Jahres 2019 versammelt sich die Laufgemeinde, von Bambini bis AK 80, um das Jahr sportlich abzuschließen. Auf Zollverein wurden neben Kinder- und Jugendläufen ein 5 und 10 km Lauf angeboten. Der 10er Strecke führt 3 Runden über das Zollvereingelände und endet mit dem Zieleinlauf in die Halle 5. Für Bergheide hatten sich Petra Schütten und Bernhard Thülig angemeldet. Planmäßig erfolgte der Start um 12.20 Uhr bei kaltem, aber trockenem Wetter. Zahlreiche Zuschauer feuerten die Läufer lautstark an. Leider musste Thülig wegen einer Muskelverletzung am Ende der 2. Runde aussteigen. Petra Schütten hat erst vor einigen Wochen ihr Lauftraining wieder aufgenommen, sie lief ihr Tempo gleichmäßig durch und kam strahlend ins Ziel wo sie von ihren Fans beglückwünscht wurde. Die Zeit von 1:14:58 bedeutet Platz 6 in der AK W60.