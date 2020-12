Was ist eigentlich ein Tierheim und wie "funktioniert" es? Welche Tiere werden im Essener Tierheim versorgt? Und wie sieht es eigentlich in Katzenhaus, Küche und Co. aus?

Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten interessierte Familien bei der digitalen Führung durchs Essener Albert-Schweitzer-Tierheim am Samstag, 19. Dezember.

Beim Blick hinter die Kulissen des Tierheims öffnen sich Türen und Momente, die sonst auch in realen Führungen nicht anzutreffen sind. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, den alltäglichen Tierschutz vor Ort zu entdecken und zu verstehen.

Die digitale Führung findet von 15.30 bis 17.15 Uhr mit einer 15-minütigen Pause statt.

Im Anschluss erhalten alle Familien Zugang zu einem Padlet, einer digitalen Tafel mit vielen weiteren Infos, Spielen und mehr rund um das Tierheim.

Nähere Infos und Anmeldung bei denTierschutzlehrerinnen

Sandra Jansen

jansen@tierheim-essen.org

oder

Michèle Klein

klein@tierheim-essen.org