Fröndenberg. Am Sonntag, 19. Januar, kommt das Theater Mario um 15 Uhr mit dem Stück „Das hässliche junge Entlein“ in die Kulturschmiede. Eine heitere, wie auch anrührende Inszenierung eines Märchens für Kinder und Erwachsene, welches auch nach 185 Jahren tagesaktuell ist.

Einlass ins Foyer für Kaffee und Waffeln vom Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule ist um 14 Uhr, Einlass in den Saal um 14.45 Uhr. Eintrittskarten sind unter anderem im Kulturbüro in der Touristeninformation des Rathauses II, Tel. 02373/976444, erhältlich. Weitere Infos unter www.froendenberg.de. Das Kulturbüro der Stadt Fröndenberg/Ruhr wird in diesem Jahr noch drei weitere Kindertheater in der Kulturschmiede veranstalten.