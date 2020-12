Kreis Unna. "Alle Jahre wieder…" Die Worte stimmen nicht nur auf den Heiligen Abend ein. Sie beschreiben auch eine Realität bei den Feuerwehren im Kreis in der Advents- und Weihnachtszeit. Denn Kerzen sind immer wieder Ursache für Brände und damit für den Einsatz der Feuerwehr.

Um die Gefahr zu senken, gibt Kreisbrandmeister Thomas Heckmann Tipps zum vorbeugenden Brandschutz. Besondere Vorsicht sollte man nicht nur beim Aufstellen des Weihnachtsbaums walten lassen, sondern schon beim Adventsgesteck: Dieses sollte auf einer feuerbeständigen Unterlage stehen und nicht unbeaufsichtigt sein.

Feuer stets im Auge haben

Rund um den Weihnachtsbaum empfiehlt Heckmann: "Am besten ist es natürlich, alles Flammende und Sprühende aus dem Christbaum zu verbannen und durch elektrische Lichterketten zu ersetzen. Diese elektrischen Kerzen sollten den VDE-Bestimmungen entsprechen." Er weiß aber auch, dass viele Familien die Wachskerzen natürlich nicht missen möchten.

"Wer auf echte Kerzen nicht verzichten will, sollte den Baum bis zum Heiligen Abend im Freien lagern, denn dadurch lässt sich ein Austrocknen verhindern", unterstreicht Heckmann. Vor dem Aufstellen sollte das verharzte Stammende abgeschnitten werden. "Wichtig ist der feste und sichere Stand des Baumes in einem wassergefüllten Ständer. In einem Umkreis von mindestens einem Meter um den Weihnachtsbaum dürfen sich keine brennbaren Gegenstände befinden", so der Kreisbrandmeister weiter.

Um die Kerzen aufrecht am Baum befestigen zu können, sollten Halter mit Kugelgelenken verwendet werden. "Natürlich dürfen sich in Flammennähe keine Tannenzweige oder brennbarer Baumschmuck befinden", so Heckmann. Angezündet werden sollte die leuchtende Dekoration in der Reihenfolge von hinten nach vorn und von oben nach unten; gelöscht wird umgekehrt.

Eine mit Wasser gefüllte Bodenvase oder ein Eimer in der Nähe des Baumes sind Pflicht. Wichtig: Der mit brennenden Kerzen versehene Christbaum sollte niemals unbeaufsichtigt oder mit Kindern allein gelassen werden. Auch Feuerzeuge und Zündhölzer müssen stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Im Brandfall überlegt Handeln

Kommt es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem Brand, ist überlegtes Handeln gefragt. Oft verbrennen die trockenen Zweige und Nadeln explosionsartig. Flammt der Baum schlagartig auf, muss sofort Deckung gesucht werden. Keinesfalls sollte man versuchen, den Baum anzufassen und aus dem Raum zu transportieren. Allerdings sollten sofort alle brennbaren Gegenstände aus der näheren Umgebung des Feuers entfernt werden. Wird der Weihnachtsbaum zur Brandfackel, ist unverzüglich die Feuerwehr unter der bundesweit einheitlichen Notrufnummer 112 zu alarmieren.