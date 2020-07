Gelsenkirchen. Eine 81-jährige Gelsenkirchenerin ist am Sonntag, 19. Juli 2020, von einem falschen Polizeibeamten um ihr Erspartes gebracht worden.



Vor dieser Betrugsmasche zu warnen, bleibt auch deshalb brandaktuell.



Der unbekannte Anrufer, der sich als Polizist ausgab, kontaktierte die Seniorin um 13:30 Uhr telefonisch und verängstigte die Frau mit einer erfundenen Geschichte. Unter dem Vorwand die Gelsenkirchenerin schützen zu wollen, fragte der Betrüger sie über vorhandenes Bargeld in der Wohnung aus. Anschließend überredete er die 81-Jährige in akzentfreiem Hochdeutsch, dieses in einem Briefumschlag verpackt draußen in einer Papiertonne zu verstecken.

Die echte Gelsenkirchener Polizei, die später alarmiert wurde, konnte nur noch feststellen, dass das deponierte Geld entwendet worden war.

Weitere telefonische Betrugsversuche, die von Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchenern bei der Polizei angezeigt wurden, blieben erfolglos.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Machen Sie gegenüber Unbekannten keine Angaben zu Ihrem Vermögen oder sensiblen Daten.

Niemals fragt die Polizei telefonisch nach Bankdaten oder Inhalten von Schließfächern.

Übergeben Sie Unbekannten niemals Bargeld oder Wertsachen.

Ein echter Polizist wird Sie dazu nicht auffordern.

Seien sie auch misstrauisch, wenn im Telefondisplay die 110 erscheint, denn unter dieser Nummer ruft die Polizei nicht an.



Beenden Sie in diesem Falle sofort das Gespräch und rufen Sie die echte Polizei unter der Notrufnummer 110 oder unter 0209/365-0 an, um Anzeige zu erstatten.