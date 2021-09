Gelsenkirchen Horst, Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde mitgeteilt, dass drei Männer im Alter von 28, 29 und 37 Jahre sich an den Verkehrszeichen an einer Baustelle an der Turfstraße sich zu schaffen machten.

Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass die sog. "Warnbaken" nun so aufgestellt waren, dass verschiedene Richtungsfahrbahnen unmittelbar aufeinander zu führten und es zu sehr gefährlichen Situationen hätte kommen können.

Die drei Männer aus Gelsenkirchen und Essen konnten noch in Tatortnähe angetroffen werden, aufgrund ihres aggressiven Verhaltens wurden sie in Gewahrsam genommen.

Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren