Um 4:50 Uhr am Montagmorgen, 08. März 2021, wurde die Polizei wegen einer Sachbeschä-digung zum Lehrhovebruch nach Heßler gerufen. Unbekannte hatten sich unbefugt Zugang zu einem Gelände verschafft.

Sie beschädigten dort mehrere Baucontainer. An einem Baucontainer brannte es.

Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die in der Nacht von Sonntag, 07. März, auf Montag, 08. März, etwas Ungewöhnliches am Lehrhovebruch beobachtet haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter der 0209 365 8240 zu melden.