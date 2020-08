Am Donnerstag startete der Kulturbiergarten des Fördervereins Rock am Dom im Urbanusgarten am Michaelshaus. Gleich der erste Veranstaltungstag sorgte bei tollem Wetter für viele begeisterte Besucher.

Die Veranstalter, der Förderverein Rock am Dom, sind sehr erfreut über die große Akzeptanz und denken schon darüber nach, den Kulturbiergarten zu verlängern, wenn das Wetter und die Zuschauer weiterhin so gut mitspielen.

Am ersten Wochenende gab es Musik- und Kabarett-Darbietungen. Für die Musik sorgten am Eröffnungstag Len Mette und seine Band sowie das Damen-Duo Roads & Shoes, es folgten Ben Wild and the Wild Band mit Rockabilly und Rock‘n‘Roll sowie Kabarettist H.G. Butzko. Wie man sieht, ist für Abwechslung gesorgt.

Weiter geht es am Freitag, 7. August, ab 19 Uhr mit der Band „2nd Skin“, die für Indie- und Post-Punk-Sound steht. Am Samstag, 8. August, gibt es ab 19 Uhr Hippie-Musik auf die Ohren mit der sagenumwobenen Band „All our Friends are Dead“. Der Sonntag, 9. August, ist wieder dem Kabarett vorbehalten und dann ist ab 17.30 Uhr Hans Gerzlich zu Gast.

Das komplette Programm gibt es auf www.Rock-am-Dom-Gelsenkirchen.de.