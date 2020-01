Mit dem neuen Jahr bekommt Gelsenkirchen eine neue Kulturveranstaltung: Am 14. Januar 2020 findet im Subversiv an der Bochumer Straße 138 erstmalig ein Poetry-Slam statt. Die Bandbreite reicht dabei von lustigen Alltags-Geschichten über mitreißende Erlebnisse bis hin zu poetisch-energiegeladenen Rap-Einlagen. Es wird also ein vielseitiger und unterhaltsamer Dienstagabend. Ab 19 Uhr ist Einlass und um 19.30 Uhr beginnt die Show.

Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung, um dem Kultur- und Unterhaltungsprogramm in der Stadt noch eine neue Komponente hinzuzufügen. Zwar gibt es bereits mehrere Poetry-Slams in Gelsenkirchen, doch finden sie in der Regel am Wochenende statt und sind eher dezentral gelegen.

Das neue Event mit dem Namen „KLUK – Krasse Literatur und Kokolores“ holt das Format nun in Kooperation mit dem Subversiv Gelsenkirchen in die Mitte des Geschehens und gibt damit eine schöne Möglichkeit für einen unterhaltsam-schönen Abend unter der Woche. Auch mit dem Gedanken, Poetry-Slam hier kennenzulernen und dann mit erwachter Neugierde nach und nach die anderen Veranstaltungen zu entdecken. Was ganz im Sinne der Veranstalter und Veranstalterinnen ist, schließlich kennt man sich untereinander und ist darauf bedacht, sich gegenseitig zu unterstützen und zu ergänzen.

Vier ausgewählte Talente aus der Region

Um den Abend für die Gäste möglichst vielseitig zu gestalten, stellt Marius Hanke die Künstler sehr bewusst zusammen – mit Szenegrößen und Ausnahmetalenten aus der Region. Für die Premiere am 14. Januar sind das:

Christofer mit F aus Essen ist sagenumwobener Latein-Lehrer, Vize-NRW-Meister im Poetry-Slam und liebenswürdiger Umwelt-Aktivist. Diese besondere Mischung spiegelt sich auch in seinen Texten wider: Indem sie mal witzige Anekdoten aus dem Lehrerzimmer oder vom Schulhof preisgeben oder auf sympathische Weise wichtige Gedanken zur aktuellen Lage auf den Punkt bringen.

Lena Meckenstock aus Dortmund hat sich als Jungtalent innerhalb kürzester Zeit einen festen Platz innerhalb der Poetry-Slam-Szene erarbeitet. In ihren Texten nimmt sie die Zuschauer mit in traurig bis warmherzig schöne Geschichten aus dem Leben und lässt sie teilhaben am kurzen Innehalten in spannenden Gedanken und Momenten, für die uns im Alltag viel zu oft zu wenig Zeit bleibt.

Andi Substanz aus Münster ist ein wahrer Meister, wenn es darum geht, nachdenklich-positive Energie und feinsinnige Reime zu poetischen Rap-Einlagen zu vereinen. Damit ist er auf hunderten Bühnen in die Herzen seiner Zuschauer gelangt und hat es bei den NRW-Landesmeisterschaften bis ins Finale geschafft.

Julia Crüsemann aus Essen findet neben ihrer Ausbildung nur ab und an auf die Bühne. Dafür bringt sie ihre Zuhörer dann mit ihren amüsanten Storys aus dem Leben und über ihre Erlebnisse in der Gastronomie gekonnt zum Lachen und sorgt stets für gute Stimmung.

Neben diesen vier eingeladenen Poeten ist noch ein Platz frei für Menschen aus Gelsenkirchen, die ihre ersten Erfahrungen im Poetry-Slam sammeln möchten. Gerne außerhalb der Wertung. Interessenten melden sich am besten direkt unter info@zwergriese.com.

Vorverkauf und Chance auf den Kultur-Euro

Der Poetry-Slam beginnt um 19.30 Uhr und endet gegen 21.45 Uhr, sodass sich der Slambesuch und die Berufstätigkeit bestmöglich vereinbaren lassen. Karten gibt es im Vorverkauf für 8 Euro bzw. 6 Euro für Schüler und Studenten zzgl. VVK-Gebühren auf https://www.eventbrite.de/e/kluk-der-poetry-slam-im-subversiv-gelsenkirchen-premiere-tickets-86494849423.

Gäste, die sich den Eintritt aus nachvollziehbaren Gründen nicht leisten können, dürfen gerne an der Kasse Bescheid sagen. Bis zu fünf Personen bekommen den Eintritt dann für einen symbolischen Euro.