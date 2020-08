Seit vielen Jahren lädt GEjazzt-Mitglied Martin Furmann Musiker der hiesigen Jazzszene zur Jazzreihe in der jazzArt Galerie ein. Die Corona-Krise zwingt ihn, andere Wege zu gehen.

Denn GEjazzt Open kann unter den jetzigen Voraussetzungen nicht in der jazzArt Galerie stattfinden. „Wir sind auf der Suche nach einer passenden Lokalität für die kommende Saison. Elke Schumacher vom stadt.bau.raum an der Boniverstraße 30 stellt uns am Donnerstag, 20. August, ab 19.30 Uhr freundlicherweise ihre Räumlichkeiten für einen Sondertermin zur Verfügung“, erklärt Furmann.

Eins bleibt aber beim Alten und es heißt wie immer: Präsentiert wird ein Konzert ohne Konventionen, ob Free, Modern, Electric - egal, Hauptsache, es groovt. Martin Furmann am Bass hat sich dieses Mal Mike Roelofs an den Keys eingeladen, Philipp Brämswig an der Gitarre und Hendrik Smock am Schlagzeug.

Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Die Kartenbestellung vor der Veranstaltung ist dringend erforderlich per Email an info@gejazzt.de oder unter Telefon 73404. Bitte in jedem Fall Namen, Anschrift und Telefonnummer angeben zum Abgleich bei der Zahlung an der Abendkasse.

Die Veranstaltung wird durchgeführt unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienevorschriften bedingt durch die Corona Krise. Es besteht Maskenpflicht auf allen Zu- und Abgängen mit Ausnahme des zugewiesenen Sitzplatzes. Wir bitten um Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mind. 1,5 m und um Rücksichtnahme gegenüber allen Beteiligten. Bei Anzeichen von Fieber oder anderen Krankheitsmerkmalen sollten Sie diese Veranstaltung auf keinen Fall besuchen.

Weitere Infos www.gejazzt.de.