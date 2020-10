An zwei Wochenenden Busse statt Bahnen auf Teil der Linie 302 wegen Gleisbauarbeiten / Nachtarbeit - Wochenendarbeit

Auf der Strecke der Linie 302 sind auf der Bochumer Straße zwischen Bochumer Straße zwischen den Hausnummern 103 und 145 (Bereich zwischen Stephanstraße und Bergmannstraße)) in Gelsenkirchen-Ückendorf Gleisbauarbeiten notwendig.

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 2. November 2020, und dauern ca. vier Wochen.

Für einen schnellen und sicheren Bauablauf muss die Verkehrsführung geändert werden. Der Bereich auf der Bochumer Straße zwischen Bergmannstraße und Stephanstraße wird in dieser Zeit für den Verkehr komplett gesperrt.

Die Einmündungsbereiche Bochumer Straße / Flöz Sonnenschein, Bochumer Straße / Breilsstraße und Bochumer Straße / Stephanstraße sind ebenfalls komplett gesperrt.

Umleitungsstrecken werden ausgeschildert.

Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Um den Verkehr bei der Baumaßnahme so wenig wie möglich zu beeinträchtigen und um Gefährdungen zu vermeiden, werden Arbeiten auch in der Nachtzeit und an Wochenenden ausgeführt.

Die Arbeiten dienen u.a. der Sicherheit des Straßenbahnbetriebes. Alle Beteiligten sind bemüht, die Lärmbelästigung auf ein Mindestmaß zu beschränken, leider lassen sich bei den Arbeiten gewisse Geräusche nicht ganz vermeiden.

Auswirkungen für die Straßenbahn

Durch die Gleisbauarbeiten ergeben sich auch Veränderungen für die Fahrgäste der Straßenbahnlinie 302. Von Samstag, 07. November 2020, Betriebsbeginn, bis Sonntag, 08. November 2020, Betriebsende, fahren zwischen den Haltestellen Rheinelbstraße und Lohrheidestraße (und zurück) Busse statt Bahnen.

Dabei werden mehrere Haltestellen an der Fahrbahnrand verlegt. Die Haltestelle Stephanstraße kann in beiden Richtungen nicht angefahren werden. Hinweis: Fahrgäste mit dem Ziel Gelsenkirchen Hauptbahnhof erreichen diesen auch mit den Ersatz-Bussen.

Weil für den Ersatzbus andere Fahrzeiten als für die Straßenbahn gelten, bittet die BOGESTRA die Fahrgäste sich für diesen Zeitraum möglichst frühzeitig über die Abfahrtszeiten ihrer persönlichen Verbindung zu informieren.

Alle Fahrplaninformationen gibt es rund um die Uhr am ServiceTelefon unter der Nummer 0180 3 504030 (0,09 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobil max. 0,42 €/Min.), in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder mit der BOGESTRA-App Mutti ganz bequem auf dem Smartphone.

Am Wochenende Samstag/Sonntag, 14./15. November 2020 muss die Linie 302 noch einmal getrennt werden. Auch dann fahren zwischen den Haltestellen Rheinelbestraße und Lohrheidestraße (und zurück) Busse statt Bahnen.