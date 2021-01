Ein Stück Schule schwebt ein - Neue Module werden an der Lessing-Realschule eingebaut.

Foto: _Stadt Gelsenkirchen

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

Die stetig steigende Schülerzahl in Gelsenkirchen erfordert deutlich mehr Lernräume in dieser Stadt. Bereits im Sommer 2018 hatte der Rat der Stadt daher im Rahmen der Schulentwicklungsplanung unter anderem beschlossen, die Lessing-Realschule an der Grenzstraße 3 in Schalke mit einem großen Erweiterungsbau auszustatten, der parallel zum bisherigen Schulgebäude errichtet werden soll.





Zur Erhöhung der Zügigkeit an der Lessing-Realschule wurde ein freistehender Gebäudekörper mit einer Bruttogeschossfläche von 2745 m² geplant.

Das Gebäude umfasst zehn Klassenräume, Differenzierungsräume, naturwissenschaftliche Unterrichtsräume sowie weitere Ergänzungsräume, Sanitärbereiche und Lehrerzimmer. „Besondere Anforderungen hat die Stadt dabei an die Unterrichtsräume für Physik und Chemie gestellt, in denen unter anderem Experimentiertische mit Tischabzügen und Wandarbeitstische verbaut werden sollen, um die Unterrichtsräume technisch hochwertig und modern auszurüsten“, betont Stadtbaurat Christoph Heidenreich.

Mehr Platz für Schülerinnen und Schüler

Erreichbar werden die Lernräume, die auf drei Geschosse verteilt werden, durch drei innenliegende Treppenhäuser und einen zusätzlichen Aufzug, der den Bau komplett barrierefrei macht. Mit dem neu geschaffenen Schulraum soll unter anderem die Möglichkeit geschaffen werden, bei Bedarf weitere Internationale Förderklassen (IFÖ-Klassen) an der Lessing-Realschule zu unterrichten.

Damit Schülerinnen und Schüler nach dieser sprachlichen Erstförderung in entsprechende Regelklassen wechseln können, wird hierfür mit dem Neubau ebenso Platz geschaffen wie für die Regelklassen im Übergang von den vierten Klassen im Stadtbezirk. „Wir freuen uns, dass wir mit diesem Erweiterungsbau sehr zeitnah für optimale Unterrichtsbedingungen an der Lessing-Realschule sorgen können.

Die Planungen für diesen Bau orientieren sich passgenau an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler“, erklärt Schuldezernentin Anne Heselhaus. „Der Erweiterungsbau der Lessing-Realschule ist nur eine von vielen noch folgenden schulbaulichen Maßnahmen zur Verbesserung der Raumsituation von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern in unserer Stadt“, fügt sie hinzu.

Finanziert wird das Projekt im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“. „Da diese Mittel innerhalb eines begrenzten Förderzeitraums abgerufen werden müssen, wurde bei der Größe der Maßnahme eine modulare Bauweise mit einer klar gerasterten Gebäudestruktur konzipiert“, erläutert Stadtbaurat Heidenreich.

Diese Module sind im Fertigteilwerk weitestgehend so komplett vorgefertigt, dass sie in der Regel in einem Stück (mit Außenwänden, Fenstern, Grundinstallationen, Decken und Zwischenwänden) angeliefert werden.

Die Stadt Gelsenkirchen hat die ALHO Systembau GmbH aus Friesenhagen mit der Umsetzung des Bauvorhabens beauftragt. Vor Ort werden die einzelnen Module lediglich miteinander gekoppelt und die bereits vorgerichtete technische Gebäudeausrüstung wird modulübergreifend angeschlossen. Später wird nicht mehr zu erkennen sein, dass der Bau aus einzelnen Modulen besteht: Eine aufwändige Vorhangfassade mit High Pressure Laminate (HPL)-Platten, teilweise in Holzoptik, wird das hochwertige Erscheinungsbild des Baukörpers abrunden.

Ein Stück Schule schwebt ein - Neue Module werden an der Lessing-Realschule eingebaut.

Foto: Stadt Gelsenkirchen

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

57 Module werden zu einem Schulgebäude

Für den freistehenden Ergänzungsbau werden in den kommenden Wochen einzelne Fertigmodule angeliefert und vor Ort zusammengesetzt: Insgesamt werden 57 Module montiert, danach erfolgt der Innenausbau. Die Fertigstellung des Erweiterungsbaus und die Gestaltung des Außengeländes wird voraussichtlich im Dezember 2021 abgeschlossen sein. Die ersten Module wurden am heutigen Dienstag, 26. Januar 2021, angeliefert: Gegen 8:00 Uhr brachte ein entsprechender Schwerlasttransporter die ersten Module über die Straße „Funkenburg“ zum Baugrund, weitere Teile sollen in den kommenden Tagen und Wochen folgen.