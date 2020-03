Wie alle anderen Veranstalter auch, beugt sich der Runde Tisch Horst den vorbeugenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus und sagt folgende Veranstaltungen ab:

Ideen-Café am Mittwoch, 01. April 2020, um 10:00 Uhr im Horster Schloss

Reparatur-Café am Mittwoch, 01. April 2020, um 17:00 Uhr im Jugendheim Buerer Straße

Markt Bistro am Freitag, 03. April 2020, auf dem ILSE – Kibgis – Platz (Marktplatz Horst – Süd)

Die Organisatoren: „Wir hoffen, dass alle gesund bleiben und wir uns im Mai fröhlich und munter wiedersehen werden

Sollte es bis dahin keine Lockerungen geben, werden wir uns rechtzeitig über diesen Weg melden.“