Gelsenkirchen. Erst-, Zweit- und Drittimpfungen für die Bevölkerung

Das Bergmannsheil Buer unterstützt die Stadt Gelsenkirchen bei ihren Impfaktionen und eröffnet am 22. Dezember ein eigenes Impfzentrum. Am Schernerweg in Buer wird in einem separaten Gebäude vor der Klinik in den kommenden Wochen Personen ab dem 18. Lebensjahr geimpft.

Am 11. Januar 2022 bietet das Impfzentrum auch Impfungen für Kinder und Jugendliche

ab dem 12. Lebensjahr an

Am 11. Januar zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr haben 12- bis 17-Jährige die Möglichkeit, sich in unserem Impfzentrum impfen zu lassen.

Termine sind ausschließlich online über die Klinikhomepage zu buchen.

Das Aufklärungsgespräch erfolgt durch einen Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Der Impfstoff Comirnaty (Biontech / Pfizer) wird verimpft.

https://www.bergmannsheil-buer.de/Inhalt/Impfzentrum/index.php