An der Harthorststraße 7, unmittelbar am Ilse-Kibgis-Platz (Marktplatz) in Gelsenkirchen-Horst eröffnet am 01.September 2020 eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Beratungsbedarf.

Das von der AWO und der Diakonie in Kooperation getragene Projekt legt insbesondere Wert auf die Vernetzung der Akteure im Stadtteil sowie auf die Bündelung und Koordination von Bedarfen und Angeboten.



„Die von der SPD-Fraktion in die Haushaltsberatungen eingebrachte Idee wird hier nun Realität“, freut sich Lutz Dworzak, Vorsitzender des Sozialausschusses. „Diese neue Anlaufstelle wird bestehende Angebote wie beispielsweise den „Dialog-Tisch Horst“ oder die „Nachbarschaftsstifter“ sinnvoll erweitern und für alle Anwohnerinnen und Anwohner des Stadtteils einen echten Mehrwert bieten!“

Neben einer Sprechstunde des Kommunalen Ordnungsdienstes und Kooperationen mit Einrichtungen wie dem Familienzentrum, werden im Ladenlokal unter anderem auch Sprach- und Kreativangebote eine Heimat finden.

„Ein Beratungslokal in dem die unterschiedlichen Organisationen vor Ort ansprechbar sind und das sehr niederschwellig aktiv Unterstützung bietet, hat in diesem Umfeld gefehlt und wird sich nicht zuletzt dank der engagierten Netzwerkpartner schnell in Horst etablieren“, ist sich Dworzak sicher.