Die Beschädigungen an der Stromversorgung der U35 im Zusammenhang mit einem Kabelbrand am Donnerstagnachmittag. 27. Mai. 2021 konnten inzwischen soweit repariert werden, dass der Bahnverkehr zwischen Oskar-Hoffmann-Straße und Hustadt am Samstag. 29. Mai. 21 wiederaufgenommen werden konnte. Auf diesem Teil ist aber nur ein Verkehr mit deutlich begrenzter Leistung möglich.

Das für die noch ausstehenden Reparaturarbeiten notwendige Material wird am Montag erwartet, die Reparatur ist für die Nacht von Montag auf Dienstag geplant.