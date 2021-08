Vierzehn Tage sprang die Ampelanlage an der Horsterstraße in Höhe Braukämperstraße/ Penny An der Arena, in Beckhausen nicht richtige Eingestellt.

Wenn man von dem Parkplatz Penny Markt auf die Horster Straße wollte, sprang diese Ampel nur ab zu um oder gar nicht, diese Ampel ist gleichgeschaltet mit der aus der Braukämperstraße.

Die Autofahrer fuhren bei Rot vom Parkplatz man kann Gott Danken das hier kein schwerer Unfall geschehen ist.

Am letzten Montag habe ich die Penny Zentrale in Köln angerufen und sie über den Vorfall Informier, hier erhielt ich die Mitteilung das für die Ampelschaltung die Stadt Gelsenkirchen sei.

Am nächsten Morgen setzte ich mich Telefonisch mit dem Vorzimmer des Referatsleiter Herrn Christoph Neumann in Verbindung, die mich an dem Teamleitung Erhan Özdemir verwies.

Da dieser sich im Urlaub befand nahm sich eine Kollegin den Fall an, und am nächsten Tag wurde die Ampel in Stand gesetzt. Danke.

Für mich tut sich hier die Frage auf, hat Beckhausen keine Politiker*innen oder sonstige Kümmerer wie Seniorenvertreter/Nachbarschaftsstifer?