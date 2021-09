Eine Extraportion Streicheleinheiten fürs Baby

Ein neuer Kurs in Ayurvedischer Babymassage beginnt Mitte September in der Elternschule Sonnenschein

Die Elternschule Sonnenschein des Marienhospitals Gelsenkirchen (Perinatalzentrum Gelsenkirchen) lädt Eltern wieder zu einem Kurs in Ayurvedischer Babymassage ein. Er beginnt am Mittwoch, 22. September 2021, 11 Uhr und besteht aus insgesamt vier Kurseinheiten. Das Angebot richtet sich an Eltern mit Säuglingen von fünf Wochen bis zu einem halben Jahr. Mitzubringen sind eine Decke, eine wasserdichte Unterlage sowie Öl und Stoffwindeln.

Der Kurs wird geleitet durch die Kinderkrankenschwester Canan Kaya .Veranstaltungsort ist die Elternschule Sonnenschein, Virchowstraße 120, 45886 Gelsenkirchen. Die Kursgebühr beträgt 36,89 Euro (incl. 16 % MwSt. Interessent*inen erhalten unter der Rufnummer 0209 172-3564 nähere Informationen und können sich auch gleich anmelden. Eine Anmeldung ist auch per E-Mail möglich: sonnenschein@marienhospital.eu Außerdem weist die Elternschule Sonnenschein darauf hin, dass die 3-G-Regel gilt und alle Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten sind.

Die Babymassage vermittelt dem Baby ein Gefühl der Geborgenheit und fördert seine Ausgeglichenheit. Sie stärkt das Immunsystem und sorgt für einen guten Schlaf. Stoffwechsel und Verdauung werden angeregt, was Blähungen vorbeugt. „Schreibabys“ kommen besser zur Ruhe, sie sind ausgeglichen und reagieren entspannt auf äußere Reize. Zusätzlich trägt die Extraportion Streicheleinheiten zu einer tiefen Bindung zwischen Mutter und Kind bei.