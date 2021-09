Gelsenkirchen. Am morgigen Sonntag. 26. September. 2021 finden nicht nur die Bundestags -wahlen statt, sondern auch das Quartiersnetz Buer (Ost) lädt zu seinem Nachbarschaftsfest in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr auf die Wiese am Spinnweg ein.

Einfach mal “abschalten“ und den Tag genießen…… mit Kuchen, Kaffee, Gegrilltes, was Leckeres zum Trinken und einem unterhaltsamen Rahmenprogramm mit Künstlerinnen aus unserem Quartier.

Programmüberblick:

13:00 - 14:00 Gottesdienst

mit anschl. Interview

14:10 - 14:25 Klangerlebnis „Vee Harfe“

mit Helmut Hühn

14:35 - 15:05 Musikschule - Kids zeigen ihr Können!

15:15 - 15:35 Schlager, die wir lieben!

Detlef Kobus

15:45 - 16:00 „Das Theater“, präsentiert von der

Manuel Neuer Stiftung

16:10 - 16:55 „Die Floppers“

17:15 – 18:00 „We3N“ – Blues, Rock, Pop on Stage!

Es wird vollständig aus Buerschen Einrichtungen und von Buerschen Menschen gestaltet.