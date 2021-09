Gelsenkirchen. Der Impfbus setzt seine Tour durch das ganze Stadtgebiet in den kommenden Tagen weiter fort. Damit macht die Stadt Gelsenkirchen in Zusammenarbeit mit dem von der DRK bereitgestellten Bus wieder ein niedrigschwelliges Impfangebot. Die Impfung ist kostenlos und eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Mitzubringen ist lediglich ein Ausweisdokument. Ein Impfausweis und die Krankenkassenkarte sind hilfreich.



Erster Stopp in dieser Woche ist am heutigen Dienstag, 28. September, in der City, Rotthauser Straße 48. Der Bus steht dort von 9:00 bis 15:00 Uhr in einer Parkbucht. Verimpft wird der Impfstoff von BioNtech.

Nächster Halt des Impfbusses ist am Donnerstag, 30. September 2021, von 11:30 bis 16:00 Uhr an der Grundschule Im Brömm 6 in Gelsenkirchen-Scholven. Verimpft wird der Impfstoff von Johnson & Johnson, der nur einmal verabreicht werden muss.

Am Freitag, 01. Oktober 2021, steuert der Impfbus den IGMG-Ortsverein in Buer an. Von 12:00 bis 16:00 Uhr steht der Bus an der Nebevi Moschee, Schüngelbergstraße. 25. Geimpft wird mit dem Wirkstoff von BioNtech.

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, macht der Impfbus von 10:00 bis 15:00 Uhr Station am Bildungszentrum. Der Bus steht in der Fußgängerzone an der Ebertstraße direkt vor dem Bildungszentrum. Verimpft wird der Impfstoff von BioNtech.

Weiter geht es am Donnerstag, 07. Oktober: Von 9:00 bis 14:00 Uhr macht der Impfbus Halt am Schulgebäude der Volkshochschule und Musikschule an der Rolandstraße 3. Auch dort wird der Wirkstoff von BioNtech verimpft.

Am Freitag, 08. Oktober 2021, steht der Impfbus zwischen 12:00 und 16:00 Uhr an der El-Aksa-Moschee (Mescid-i Aksa Camii) in Hassel, Am Freistuhl 14-16. Verimpft wird der Impfstoff von BioNtech.

Nächster Stopp ist die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung an der Wanner Straße. Der Bus steht dort am Donnerstag, 14 Oktober von 9:00 bis 15:00 Uhr. Verimpft wird der BioNtech-Wirkstoff.

Die Stadt Gelsenkirchen bittet alle noch Ungeimpften, diese und andere Impfangebote anzunehmen und sich impfen zu lassen. Aktuelle Informationen zum Schutz vor dem Corona-Virus gibt es auf der Internetseite der Stadt unter www.gelsenkirchen.de/corona und mehrsprachig unter www.gelsenkirchen.de/coronavirus.