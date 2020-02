Wie in jedem Jahr findet am Karnevalsonntag. 23. Februar 2020 Kinderumzug der vom Karnevalsverein KC Astoria 1982 e.V. Veranstaltet wird statt.

Die kleinen und großen Narren stellen sich um 10:00 Uhr auf dem Buga Parkplatz an der Kranfeldstraße auf, um 11:11 Uhr ist Abmarsch.

Die Zugstrecke verläuft über die Strundenstraße, Markenstraße, Devensstraße, Vestische Straße, Fürstenbergstraße und Essener Straße.

Der Endpunkt wird der Josef – Büscher - Platz an der Turf Straße gegen über dem Horster Schloss sein.

Auf dem Josef – Büscher – Platz findet ein Buntes Programm statt, welches von allen Karnevalsvereinen unserer Stadt Gelsenkirchen sowie interessierten Jugendgruppen gestaltet.