GE. Wer sich an der Westfälischen Hochschule (WHS) in Gelsenkirchen oder Recklinghausen um einen Erstsemester-Bachelor-Studiengang in einem Fach mit NC bewerben will, hat jetzt dazu eine zweite Chance.

Die Hochschule öffnet ein Losverfahren für noch nicht besetzten Studienplätze. Die Bewerbung ist unabhängig von der jeweiligen Abschlussnote auf dem Hochschulzugangszeugnis der Bewerber und Bewerberinnen.

Am Standort Gelsenkirchen nehmen die Studiengänge Medizintechnik und Wirtschaft an dem Verfahren teil.

In Recklinghausen sind es die Studiengänge „International Business Law und Business Management“, „Molekulare Biologie“ und „Nachhaltige biologische und chemische Technologien“.

Das Losverfahren erfolgt im Rahmen des sogenannten „koordinierten Nachrückens“ über die bundesweite Plattform „Hochschulstart“. Die Registrierung dafür ist ab dem zehnten September freigeschaltet.

Die Westfälische Hochschule weist außerdem darauf hin, dass weiterhin auch noch eine Einschreibung in den zulassungsfreien Studiengängen für das Wintersemester 2021/22 möglich ist.

Bei Fragen und Beratungsbedarf steht das Team der zentralen Studienberatung zur Verfügung unter: https://www.w-hs.de/zsb/.