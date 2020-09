Oberbürgermeister Frank Baranowski bedauert die Absage der Jazz-Veranstaltung mit der deutsch-russischen Sängerin Maya Fadeeva im Bürgerforum des Gelsenkirchener Hans-Sachs-Hauses durch die Veranstalter und die Verlegung des Konzerts in eine andere Stadt. Alternativ hätten auch die Glashalle in Schloss Horst oder der Stadtbauraum deutlich preisgünstiger bis kostenfrei zur Verfügung gestanden.



Baranowski: „Ich gebe aber auch selbstkritisch zu, dass wir als Verwaltung sensibler auf die Situation kleiner Veranstalter bei der Nutzung des Bürgerforums im Hans-Sachs-Haus hätten reagieren können. Da die Beschränkungen durch die Corona-Pandemie wahrscheinlich aber noch länger dauern, brauchen wir perspektivisch eine angemessene Lösung, die ich gerne noch auf den Weg bringen will. Ich habe heute Morgen sofort die Kulturverwaltung und emschertainment gebeten, für eine situationsangemessene Lösung Vorschläge zu entwickeln. Vorstellbar wäre etwa, die bereits um 40 Prozent reduzierte Miete noch weiter abzusenken, so dass Veranstalter fast nur noch für sonstige Kosten wie Technikpersonal, Garderobe, Reinigung, Wachpersonal finanziell aufkommen müssen.