RuhrTalente organisieren Blutspende-Aktion

GE. Stipendiaten des größten Schülerstipendiums in Nordrhein-Westfalen, RuhrTalente, haben dazu aufgerufen, etwas Gutes für die Allgemeinheit zu tun und Blut zu spenden.

Ein Mobil des DRK-Blutspendedienst West stand am Freitag, 15. Oktober, am NRW-Zentrum für Talentförderung der Westfälischen Hochschule an der Bochumer Straße in Ückendorf. Stipendiaten des Schülerstipendienprogramms RuhrTalente hatten zu der Blutspende-Aktion aufgerufen und sie auch maßgeblich organisiert.

Ein Anamnese-Parcours, bei dem der Gesundheitszustand individuell durch das DRK überprüft wurde, bereitete die volljährigen Talente auf ihre Spende vor. Auch Talente aus dem NRW-Talentscouting und dem TalentKolleg Ruhr in Herne schlossen sich der Aktion an.

Viele der circa 50 Talente, die an der Aktion teilgenommen haben, haben heute zum ersten Mal in ihrem Leben Blut gespendet. Für Jana Böcker ist es schon länger eine Selbstverständlichkeit. Die 19-jährige Schülerin ist seit Mai 2021 RuhrTalent und hatte die Idee, mit dem DRK-Blutspendedienst West zu kooperieren und sich gemeinsam mit Anderen für den guten Zweck zu engagieren.

„Seit ich volljährig bin, gehe ich regelmäßig zur Blutspende. Als ich klein war, habe ich auch schon meine Mutter dabei begleitet. Für mich ist Blutspenden wichtig, weil man pro Spende bis zu drei Leben retten kann. Und für eine Spende muss man sich nur zehn Minuten Zeit nehmen“, sagt die Stipendiatin.

„RuhrTalente bringen sich in vielfältiger Form aktiv und ehrenamtlich für die Gesellschaft ein. Dass die heutige Aktion aus den Reihen der Stipendiat:innen angestoßen und mit so viel Erfolg durchgeführt wurde macht uns sehr stolz. Es ist auch der Wunsch geäußert worden, dass das keine Eintagsfliege bleibt und wir haben bereits gemeinsam entschieden, zukünftig regelmäßig einen RuhrTalente-Blutspendetag durchzuführen“, sagt Sandy Spanier, Programmmanager im Schülerstipendienprogramm RuhrTalente zu den zukünftigen Planungen.