Wie an jedem 2. Sonntag im Monat findet auch am Sonntag. 10. Februar. 2020 der Stammtisch des Runden Tisch Horst in der Gaststätte Zilch, Markenstr.34, in Gelsenkirchen – Horst um 11:00 Uhr statt.

Mitstreiter die gerne an der Arbeit des Runden Tisch teilnehmen möchten sind Herzlich Willkommen.