Die Sparkasse verfügt in Gelsenkirchen mit derzeit 66 Geldautomaten über das dichteste SB-Netz in Gelsenkirchen. Aus Sicherheitsgründen wurden in den letzten Tagen zwei dieser Geldautomaten außer Betrieb gesetzt: im Hans-Sachs-Haus und im REWE-Markt Buer. Damit reagiert das Kreditinstitut auf die Sprengung eines Geldautomaten im Gelsenkirchener Norden vor zwei Wochen.

Die Bargeldversorgung in diesen Stadtvierteln ist davon kaum betroffen: In der Hauptstelle bzw. in der Filiale Buer finden die Kunden in den SB-Foyers in nur wenigen Metern Entfernung einen umfangreichen SB-Service vor. Alle Standorte der Geldautomaten sind unter www.sparkasse-gelsenkirchen.de/filialfinder zu finden.