Spendenscheck für wichtige Arbeit

Erlös der Verlosung beim Mitarbeiterfest fördert Amigonianer-Angebot

Die stolze Summe von 2.500,00 Euro konnte gestern symbolisch die Geschäftsführerin der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, Susanne Minten, an Verantwortliche des „Ukraine Kinder- und Jugendprojekt“ der Amigonianer in Gelsenkirchen überreichen und sich über Art und Inhalt des Projekts informieren. Jan (20), als sogenannter BUFDI im Projekt tätig, brachte es auf den Punkt: „Die Kinder, die mit Familienangehörigen in einer Sammelunterkunft in Gelsenkirchen leben, haben aus dem Kriegsgebiet fliehen müssen und für sie sind unsere Spiel-, Mal-und Bastelangebote kleine Auszeitinseln - Minuten oder Stunden, wo der Krieg nicht jeden Gedanken bestimmt.“ Gemeinsam mit Melissa (22), ebenfalls BUFDI, freut er sich, mit der Spende, die aus dem Verkaufserlös von Losen beim Mitarbeiterfest der GmbH am vergangenen Freitag resultiert, jetzt weitere pädagogische Programmakzente setzen zu können. Katja (33), pädagogische Leiterin der Amigonianer-Angebote in Gelsenkirchen und Gesprächspartnerin beim gestrigen Termin, bedankte sich bei den Mitarbeitenden der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH für die tolle Idee, die betriebliche Feier und ein konkretes soziales Engagement zu verknüpfen: „Die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine und wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung!“