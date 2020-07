Die Stadt Gelsenkirchen arbeitet weiter mit Hochdruck an einer Nachfolge-Verpachtung der geschlossenen Gastronomie in Schloss Horst. „Zahlreiche Bewerbungen sind bislang bei der Stadt eingegangen“, berichtet Stadtbaurat Christoph Heidenreich. Leider konnten die gütlichen Einigungsgespräche zur Klärung noch offener Rechtsfragen mit der bisherigen Pächterin bislang nicht zu einem Abschluss gebracht werden, so dass die Stadt Gelsenkirchen das Objekt noch nicht wieder in ihren Besitz nehmen konnte.



„Eine streitige Auseinandersetzung mit der Pächterin kann leider nicht mehr ausgeschlossen werden. Wir werden daher alle Schritte prüfen, damit das Bewerberverfahren möglichst zügig seinen regulären Fortgang nehmen kann“, so Heidenreich weiter. Die Bewerber wurden bereits von der Stadt über den aktuellen Sachstand informiert. „Wir werden die Interessenten selbstverständlich über jede neue Sachlage zeitnah informieren“, so Heidenreich.

Quelle: Stadt Gelsenkirchen