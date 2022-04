GE. In den ersten zwei Wochen der NRW-Osterferien bietet die „Zentrale Studienberatung“ der Westfälischen Hochschule an allen ihren drei Standorten in Gelsenkirchen, Bocholt und Recklinghausen Workshops zur Studienorientierung für interessierte Schüler an. Die Veranstaltung „Suchst du noch oder studierst du schon?" erläutert Studieninteressierten wichtige Grundbegriffe zum Thema Studium und gibt Tipps für Strategien zur Suche, um den individuell passenden Studiengang an einer Hochschule zu finden.

Die Workshops finden wieder vor Ort und in Präsenz statt: auf dem Campus Gelsenkirchen am Dienstag,12. April, auf dem Campus Recklinghausen am Donnerstag,14. April, und auf dem Campus Bocholt am Mittwoch,20. April, jeweils von 9:30 bis 13 Uhr.

Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung unter www.w-hs.de/orientierungsworkshops möglich. Es wird ein 3G-Nachweis vor Ort benötigt. Die Workshops richten sich vorrangig an Schüler der Einführungsphase EF, und der Qualifikationsphasen Q1 und Q2.

Darüber hinaus gibt es weitere Möglichkeiten zu Information, Beratung und Orientierung, so etwa die Hochschulinformationsnachmittage (HIN) an den drei Standorten der Westfälischen Hochschule, die Ende Mai stattfinden. Weitere Infos finden sich unter www.w-hs.de/hin.