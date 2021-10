Gelsenkirchen. Erneut erringt die ZOOM Erlebniswelt auch in 2021 einen Sieg hinsichtlich ihrer Servicequalität: In der Branche Zoo gewinnt die ZOOM Erlebniswelt zum dritten Mal in Folge Gold als Service Champion. Das geht aus einem aktuellen Ranking des Analyseunternehmens „ServiceValue“ in Zusammenarbeit mit der Goethe Universität Frankfurt hervor. Insgesamt 20 Zoos standen in dieser Studie auf dem Prüfstand. 2019 und 2020 erlangte die ZOOM Erlebniswelt schon einmal Platz 1 im erlebten Kundenservice.

Nach eigenen Angaben handelt es sich bei der Untersuchung um Deutschlands größtes Service-Ranking. Sie umfasst insgesamt über 1,9 Millionen Kundenurteile zu rund 4.200 Unternehmen in mehr als 380 Branchen. Neben der Bewertung in der eigenen Branche gibt es auch ein branchenübergreifendes Gesamtranking aller Unternehmen. Hier erreicht die ZOOM Erlebniswelt als einziger Zoo einen Silber-Medaillenrang. Bei insgesamt 4.196 berücksichtigten Unternehmen und Marken erhält der Gelsenkirchener Zoo mit Platz 347 eine Auszeichnung in den höheren Rängen.

Die Studie beinhaltet eine bundesweite Online-Befragung, in der Kunden den erlebten Service des jeweiligen Unternehmens beurteilen sollen. Weitere Informationen zu den Ergebnissen der Studie finden Sie unter www.ServiceValue.de.