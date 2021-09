Besuch im Papiliorama (Schmetterlingshaus) in Kerzers bei Bern

Im Schmetterlings-Dom Papiliorama fliegen über 1 000 exotische Schmetterlinge in einem üppigen Tropengarten frei um die Besucher herum. Mit ihren schillernden Farben und verschiedenen Formen und Größen bieten sie ein bezauberndes Ballett. Auch die anderen Stadien im faszinierenden Lebenszyklus des Schmetterlings sind zu entdecken: das Ausschlüpfen eines Schmetterlings aus seiner Puppe im Schlupfkasten oder die Eier und Raupen in den Terrarien.

Das tropische Klima im 1 200 m² großen Dom entführt die Besucher in die faszinierende Welt der Tropen. Die Pflanzenwelt ist hier mit rund 120 Arten vertreten: ein buntes Blumenmeer mit Nektarpflanzen für die Falter, aber auch große Palmen und andere eindrückliche Zierpflanzen. Bewohnt wird die Ausstellung nicht nur von Schmetterlingen, sondern auch von verschiedenen spektakulären Vogelarten wie Nektarvögel, Kragentauben oder Turakos. Die Gewässer werden bevölkert von Rochen und anderen spannenden Fischarten aus den Tropen Amerikas und Asiens.

Quelle: https://www.papiliorama.ch/unsere-erlebniswelten/ (Gekürzt)

Siehe auch meinen älteren Bericht über das Papiliorama auf meiner Homepage