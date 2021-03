Das aus dem Jahr 1783 stammende Bauernhaus ist das letzte erhaltene Haus der Bauernschaft Löchter. Es ist mit eines der letzten Denkmäler aus der vorindustriellen Zeit Gelsenkirchens. Eine Antwort der Verwaltung lässt den SPD-Ortsverein Hassel-Süd/Bergmannsglück hoffen, dass es endlich einen Weg gibt zur Rettung des Bauernhauses Haus Grothof.

„Wir freuen uns, dass endlich etwas passiert und der Verfall aufgehalten wird. Es war immer wieder Thema im Stadtteil und auch in der Bezirksvertretung Nord“, erklärt Dominic Schneider, Bezirksbürgermeister und Bezirksvertreter für Hassel-Süd/Bergmannsglück.

Der LWL hat für 2021 und 2022 Mittel für die Sicherung und Instandhaltung des Hauses Grothof zur Verfügung gestellt. Der Auftrag ist an ein Architektenbüro vergeben worden. Es ist geplant, dass die Arbeiten im III. Quartal 2021 beginnen können.

„Es ist noch wichtig, dass es ein Nutzungskonzept gibt. Das Schönste wäre, wenn der Geschichtskreis Hassel dort unterkommen würde. Das Haus wäre der ideale Standort für den Geschichtskreis. Neben der LWL-Schule haben wir im Umkreis die Josef-Rings Grundschule, den Kindergarten der Markus-Kirche und die Mini-Kita. Dazu kommen der Umzug der Velsenschule und die geplante Kita in der St. Theresia Kirche. So könnte der Geschichtsunterricht mit Bezug auf Lokalgeschichte erweitert werden“, erklärt Dominic Schneider.

Das Haus bietet auch interessante Sachen rund um Flora und Fauna.

Julia Salmen, stellvertretende Ortsvereins-Vorsitzende, erklärt: „Die Lage innerhalb des Schulzentrums, aber auch die Einbettung in die Natur mit einem Teich und am alten Bachverlauf, bieten die Möglichkeit ein besseres Verständnis für die Umwelt im Schulunterricht zu vermitteln.“

Nach der Rettung will der SPD Ortsverein Hassel-Süd/Bergmannsglück das Gespräch mit dem LWL suchen, um nun schnellstmöglich ein nachhaltiges Konzept für das Gebäude zu entwickeln.