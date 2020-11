Die SPD Fraktion im Stadtbezirk West wählte auf ihrer ersten Sitzung nach der Kommunalwahl erneut Udo Gerlach zu ihrem Vorsitzenden und Ingrid Husmann, Bezirksverordnete aus Schaffrath, wieder zu seiner Stellvertreterin.



Zu den Themen welche sich die SPD Fraktion für die kommende Legislaturperiode auf ihre Fahne geschrieben hat gehören u.a. nachhaltige Stadtteilerneuerungen mit Verbesserungen der Infrastruktur, gut ausgestatte Schulen, attraktive Freizeitangebote für Alt und Jung sowie Ordnung und Sicherheit in den Quartieren.

Zur Wahl des Bezirksbürgermeisters und dessen Stellvertreterin für den Stadtbezirk West, schlägt die SPD in einer gemeinsamen Liste mit der CDU, in der konstituierenden Sitzung der Bezirksvertretung Gelsenkirchen – West am 17. November. 2020 in der Glashalle Schloss Horst, Turfstraße 21, Sitzungsbeginn 15:00 Uhr Joachim Gill (SPD) und Elsbeth Jansen (CDU) vor.